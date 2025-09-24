Como via Brambilla è invasa dal fango | chiusa al traffico

In direzione piazza Sant'Agostino, da via Rezzonico, anch'essa invasa dal fango ma percorribile, via Brambilla è momentaneamente chiusa al traffico per consentire agli operai di ripristinare condizioni di sicurezza. Nella notte, infatti, via Ortelli si è trasformata in un autentico torrente in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - brambilla

CiaoComo Live - Altri danni a Como, via Brambilla piena di fango e detriti - facebook.com Vai su Facebook

Como, fango nelle zone di via Monti e Brambilla - Cortili invasi dal fango nella zona di Como tra le vie Monti e Brambilla. Da espansionetv.it

VIDEO Como, così è iniziato l’incubo di via Brambilla: lo scooter quasi affonda, la strada come un lago scuro - Oggi abbiamo dato ampio spazio alla disastrosa situazione di via Brambilla a Como, letteralmente sommersa da acqua, fango e detriti durante il temporale della notte e ancora in fortissima difficoltà ... Si legge su comozero.it