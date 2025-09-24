Como sommersa notte d’inferno d’acqua e fango | città allagata borghi devastati frane e Lariana chiusa

Nella tarda serata del 23 settembre, dalle 22.20 in poi, Como e l’intera provincia sono state colpite da una nuova ondata di maltempo eccezionale. Dopo le precipitazioni record della notte tra domenica e lunedì, un altro nubifragio si è abbattuto con violenza devastando città e borghi. Strade. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Como, stazione San Giovanni sommersa: auto intrappolate nel fango e sottopasso invaso dai detriti

Como Borghi sommersa dall’acqua: binari come un torrente, treni bloccati

Milano sommersa dal Seveso. Ogni volta è la stessa storia: ma perché succede sempre? Non è solo che “non puliscono più Milano”. Cioè, è anche quello, ma la situazione è più surreale ancora. Negli anni abbiamo cementificato tutto. Da Como a Milano (legg - X Vai su X

Maltempo a Como, esondano il Seveso e il Tarò: a Cabiate case allagate e auto sommerse - facebook.com Vai su Facebook

