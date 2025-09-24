Como show contro il Sassuolo | la squadra di Fabregas fa paura! Dominio totale col turnover | e tra tre giornate ci sarà la Juve…

Juventusnews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Como show contro il Sassuolo: il resoconto della sfida in Coppa Italia in vista della sfida contro la Juventus. Una prestazione dominante, una vittoria che non ammette repliche. Il Como di Cesc Fabregas travolge il Sassuolo con un netto 3-0 e si regala un ottavo di finale di Coppa Italia tanto prestigioso quanto affascinante: la sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli. A San Siro è andata in scena una partita a senso unico, chiusa già nel primo tempo dalla furia dei lariani. Nonostante un ampio turnover, con nove undicesimi della formazione cambiati rispetto all’ultima uscita, il Como ha aggredito la partita fin dal primo secondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

como show contro il sassuolo la squadra di fabregas fa paura dominio totale col turnover e tra tre giornate ci sar224 la juve8230

© Juventusnews24.com - Como show contro il Sassuolo: la squadra di Fabregas fa paura! Dominio totale col turnover: e tra tre giornate ci sarà la Juve…

In questa notizia si parla di: como - show

Como show: per Fabregas anche un colpo dalla Juventus

Dopo il successo sull’Al-Ahli. Como show, ma ora Fabregas vuole un centrale

Tuttosport – Como show, batte 3-0 l’Ajax e vince il quadrangolare: a segno Nico Paz

Como-Sassuolo dove vederla: Italia 1, Canale 5 o 20? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Live Como - Sassuolo - Coppa Italia: Punteggi & Highlights Calcio - 24/09/2025; LIVE Como-Sassuolo.

como show contro sassuoloCoppa Italia, il Como cala il tris contro il Sassuolo e vola agli ottavi - I lariani archiviano la pratica già nel primo tempo grazie alla doppietta di Jesús Rodríguez e alla rete al 24' di Douvikas ... Riporta msn.com

como show contro sassuoloCoppa Italia: Como domina Sassuolo, 3-0 e vola agli ottavi - 0 e vola agli ottavi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Fiorentina. Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Como Show Contro Sassuolo