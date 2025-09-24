Como show contro il Sassuolo: il resoconto della sfida in Coppa Italia in vista della sfida contro la Juventus. Una prestazione dominante, una vittoria che non ammette repliche. Il Como di Cesc Fabregas travolge il Sassuolo con un netto 3-0 e si regala un ottavo di finale di Coppa Italia tanto prestigioso quanto affascinante: la sfida contro la Fiorentina di Stefano Pioli. A San Siro è andata in scena una partita a senso unico, chiusa già nel primo tempo dalla furia dei lariani. Nonostante un ampio turnover, con nove undicesimi della formazione cambiati rispetto all’ultima uscita, il Como ha aggredito la partita fin dal primo secondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Como show contro il Sassuolo: la squadra di Fabregas fa paura! Dominio totale col turnover: e tra tre giornate ci sarà la Juve…