Como-Sassuolo le pagelle | J Rodriguez spietato 7,5 Pieragnolo da 4,5

Gazzetta.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Posch, serata da esterno d’attacco. Spettacolo Addai, Caqueret è diga e faro, solo sponde per Morata. Cheddira si fa sempre anticipare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

como sassuolo le pagelle j rodriguez spietato 75 pieragnolo da 45

© Gazzetta.it - Como-Sassuolo, le pagelle: J. Rodriguez spietato, 7,5. Pieragnolo da 4,5

In questa notizia si parla di: como - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Il Como saluta Strefezza e Fadera: ceduti all’Olympiacos e al Sassuolo

Como-Sassuolo, al via la vendita dei biglietti di Coppa Italia: prelazione per gli abbonati

Como-Sassuolo, le pagelle: J. Rodriguez spietato, 7,5. Pieragnolo da 4,5; Inter-Sassuolo 2-1, pagelle e tabellino: Sucic inventa, Dimarco la sblocca, Thuram stanco, Pio Esposito a secco, assist di Berardi, Cheddira entra e segna; Inter-Sassuolo, le pagelle di CM: finalmente il vero Dimarco, Esposito meglio di Thuram. Martinez presente e futuro.

como sassuolo pagelle jLe pagelle di Como-Sassuolo: una serata da dimenticare - 5: Dopo i chiari contro la Lazio e gli scuri contro l’Inter, lo si vede giocare una partita dalla qualità più omogenea, nella quale di tanto in tanto ha anche degli buoni spunti ... Lo riporta canalesassuolo.it

como sassuolo pagelle jComo-Sassuolo, le pagelle: Jesus Rodriguez arma letale, Baturina artista. Male Pieragnolo - 0 COMO (a cura di Yvonne Alessandro) Butez 6,5 - Da tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Como Sassuolo Pagelle J