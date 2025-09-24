Como-Sassuolo in Coppa Italia | probabili formazioni e dove vederla in tv

La Coppa Italia Frecciarossa entra nel vivo con i sedicesimi di finale, questa sera mercoledì 24 settembre 2025 è in programma Como-Sassuolo, dopo l’antipasto di ieri che ha visto le vittorie del Milan sul Lecce, del Cagliari contro il Frosinone e dell’ Udinese in casa contro il Palermo. La squadra di Fabregas viene da un ottimo avvio di campionato, con due vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornate, diverso l’andamento dei neroverdi di Grosso, che hanno perso 3 delle prime 4 partite in Serie A. Coppa Italia Day???????? https:t.coHN2IRWYqtv pic.twitter.comKHiWVepJsK — Como1907 (@Como1907) September 24, 2025 Fabregas: “L’incasso dello stadio ai colpiti dal maltempo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Como-Sassuolo in Coppa Italia: probabili formazioni e dove vederla in tv

In questa notizia si parla di: como - sassuolo

Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola

Il Como saluta Strefezza e Fadera: ceduti all’Olympiacos e al Sassuolo

Como-Sassuolo, al via la vendita dei biglietti di Coppa Italia: prelazione per gli abbonati

$CoppaItalia : l'incasso di $Como - $Sassuolo devoluto alla città lariana dopo le piogge socialmediasoccer.com/it/articolo/co… - X Vai su X

Dopo le frane e gli allagamenti degli ultimi giorni a Como e nelle aree limitrofe, la squadra di Cesc Fàbregas devolverà l’intero incasso della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo alla comunità locale. A comunicarlo era stato lo stesso allenatore spagnolo tra - facebook.com Vai su Facebook

Coppa Italia Frecciarossa | Statistiche e curiosità di Como-Sassuolo; Coppa Italia: oggi Parma-Spezia, Verona-Venezia e Como-Sassuolo. Dove vedere le partite in tv; Coppa Italia oggi in TV, dove vedere Verona-Venezia e Como-Sassuolo: orario e canale.

Como-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale - I lariani di Cesc Fabregas ospitano gli emiliani di Fabio Grosso nel secondo turno del trofeo nazionale: la vincente affronterà la Fiorentina agli ottavi ... Secondo tuttosport.com

Coppa Italia, Como o Sassuolo: stasera i viola scopriranno il proprio avversario negli ottavi - Questa settimana è tornata la Coppa Italia con le otto sfide valide per i sedicesimi di finale. Da firenzeviola.it