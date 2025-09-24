Questa sera alle 21 il Como attende il Sassuolo per i sedicesimi turno di Coppa Italia. I lariani dopo la grande prestazione di Firenze tornano, subito in campo, con voglia di vittoria. "Faremo di tutto per arrivare in fondo alla manifestazione, è un nostro obbiettivo, è un trofeo che manca alla società. I giocatori devono anche abituarsi a giocare tre partite la settimana, allenandosi solo una o due volte. L’ampia rosa mi dà diverse possibilità di formazione, senza avere cali di qualità", afferma Fabregas. Nel palmares del Como ci sono già la Coppa Italia di Serie D e C, e in caso di conquista del trofeo principale, sarebbe la prima società italiana ad averle conquistate tutte e tre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como-Sassuolo. Fabregas vuole gli ottavi per sognare pure in coppa: "Il trofeo è un obiettivo»