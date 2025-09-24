Como-Sassuolo Coppa e solidarietà Grosso | Pronti a una gara difficile
di Stefano Fogliani SASSUOLO Annuncia ampio turnover, Fabio Grosso, ma la circostanza non rileva ai fini di quanto l’allenatore chiede al ‘suo’ Sassuolo. Impegnato questa sera – ore 21, diretta su Italia 1 – a Como per i sedicesimi di Coppa Italia. Ovvero "fare la partita giusta e provare a passare il turno. Ci aspetta un avversario forte, noi arriviamo da una partita contro l’Inter che ci ha detto tanto di positivo ma ci ha anche fatto spendere molto". Così, dice Grosso, cambieranno gli interpreti, ma le aspettative legate alla gara di stasera restano quelle che devono, ovvero "fare il meglio possibile: cercherò di mettere in campo i giocatori che stanno meglio e che possono affrontare nel modo giusto questa gara, dalla quale mi aspetto le difficoltà del caso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: como - sassuolo
Women’s cup. Il Milan col Sassuolo e l’Inter va a Genova. Como, c’è la Viola
Il Como saluta Strefezza e Fadera: ceduti all’Olympiacos e al Sassuolo
Como-Sassuolo, al via la vendita dei biglietti di Coppa Italia: prelazione per gli abbonati
$CoppaItalia : l'incasso di $Como - $Sassuolo devoluto alla città lariana dopo le piogge socialmediasoccer.com/it/articolo/co… - X Vai su X
Dopo le frane e gli allagamenti degli ultimi giorni a Como e nelle aree limitrofe, la squadra di Cesc Fàbregas devolverà l’intero incasso della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo alla comunità locale. A comunicarlo era stato lo stesso allenatore spagnolo tra - facebook.com Vai su Facebook
Como-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia in tempo reale - I lariani di Cesc Fabregas ospitano gli emiliani di Fabio Grosso nel secondo turno del trofeo nazionale: la vincente affronterà la Fiorentina agli ottavi ... Lo riporta tuttosport.com
Como-Sassuolo. Fabregas vuole gli ottavi per sognare pure in coppa: "Il trofeo è un obiettivo» - I lariani dopo la grande prestazione di Firenze tornano, subito in campo, con voglia di vittoria. msn.com scrive