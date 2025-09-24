di Stefano Fogliani SASSUOLO Annuncia ampio turnover, Fabio Grosso, ma la circostanza non rileva ai fini di quanto l’allenatore chiede al ‘suo’ Sassuolo. Impegnato questa sera – ore 21, diretta su Italia 1 – a Como per i sedicesimi di Coppa Italia. Ovvero "fare la partita giusta e provare a passare il turno. Ci aspetta un avversario forte, noi arriviamo da una partita contro l’Inter che ci ha detto tanto di positivo ma ci ha anche fatto spendere molto". Così, dice Grosso, cambieranno gli interpreti, ma le aspettative legate alla gara di stasera restano quelle che devono, ovvero "fare il meglio possibile: cercherò di mettere in campo i giocatori che stanno meglio e che possono affrontare nel modo giusto questa gara, dalla quale mi aspetto le difficoltà del caso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Como-Sassuolo, Coppa e solidarietà. Grosso: "Pronti a una gara difficile"