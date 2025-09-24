Como-Sassuolo 3-0 lariani a ottavi di Coppa Italia con Fiorentina

Ilgiornaleditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli uomini di Fabregas dominano e controllano la partita dall'inizio alla fine COMO - Vince e convince il Como, che batte con un comodo 3-0 il Sassuolo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia e avanza agli ottavi. Una partita controllata dall'inizio alla fine dagli uomini di Fabregas, che impiegano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

