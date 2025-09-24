Como l' esondazione del lago vista dal drone

Piazza Cavour e il lungolago invasi dall'acqua dopo le giornate di maltempo che in questi giorni hanno colpito la città e tutta la provincia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, l'esondazione del lago vista dal drone

Lago di Como verso l'esondazione: soglia critica vicina

Sembra incredibile, ma anche nel corso della tarda serata di martedì 23 settembre il lago di Como è tornato a essere protagonista di una grossa esondazione in piazza Cavour. Si tratta di uno degli allagamenti più importanti registrati negli ultimi anni. - facebook.com Vai su Facebook

Seconda esondazione in due giorni per il lago di Como. Nella serata di martedì 23 settembre l'acqua è tornata a invadere la zona in piazza Cavour e il lungolago nel capoluogo lariano, dopo il passaggio nelle stesse ore di nuovi e intensi nubifragi - X Vai su X

Situazione ancora critica a Como e in molte località del lago - La pioggia concede una tregua e l'acqua si ritira dalle vie del centro, allagate nella notte. Secondo rainews.it

Emergenza maltempo a Como e provincia: il lago esonda ancora in città. Chiusa la Lariana - La nuova, forte ondata di maltempo, ha colpito in particolare Como e provincia nella notte: molte strade chiuse, trasformate in fiumi di fango, e torrenti esondati, con i terreni ormai intrisi d'acqua ... Segnala rainews.it