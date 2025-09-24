Como l' esondazione del lago vista dal drone

Ilgiorno.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Piazza Cavour e il lungolago invasi dall'acqua dopo le giornate di maltempo che in questi giorni hanno colpito la città e tutta la provincia . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, l'esondazione del lago vista dal drone

Lago di Como verso l'esondazione: soglia critica vicina

MALTEMPO, FRANE E ALLAGAMENTI. Chiuse via Torno, via Scalabrini e Lungolago.; Lago in lenta ritirata, ma la strada del lungolago a Como resta chiusa: quando sarà riaperta; Como, il lago a 120.9 centimetri ma l'esondazione in piazza non è così vicina. Ancora acqua dai tombini e la passerella serve a fare acrobazie.

como esondazione lago vistaSituazione ancora critica a Como e in molte località del lago - La pioggia concede una tregua e l'acqua si ritira dalle vie del centro, allagate nella notte. Secondo rainews.it

Emergenza maltempo a Como e provincia: il lago esonda ancora in città. Chiusa la Lariana - La nuova, forte ondata di maltempo, ha colpito in particolare Como e provincia nella notte: molte strade chiuse, trasformate in fiumi di fango, e torrenti esondati, con i terreni ormai intrisi d'acqua ... Segnala rainews.it

