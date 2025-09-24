Como in ginocchio per il maltempo | frana investe veicolo famiglie bloccate e 90 interventi dei vigili del fuoco

Una notte di paura ha messo in ginocchio Como e la sua provincia. Il maltempo, con piogge torrenziali e smottamenti, ha provocato decine di emergenze e costretto i vigili del fuoco a un lavoro senza sosta.Nel solo turno notturno il comando di Como ha effettuato 90 interventi di soccorso tecnico. 🔗 Leggi su Quicomo.it

La storia di Angela e la foto simbolo del maltempo che ha messo in ginocchio Como e provincia

La mia città, #Como , sta vivendo un momento difficilissimo. Il #maltempo ha messo in ginocchio l’intera città: strade e monumenti sono totalmente allagati e la città è paralizzata. 1) Video del Broletto allagato, piazza #Duomo 2) Chiesa di Sant’Abbondio allaga - X Vai su X

Como messa in ginocchio dal maltempo. Ieri, lunedì 22 settembre, un nubifragio ha flagellato la città e la sua provincia, creando numerosi disagi: strade allagate, frane e quartieri isolati. Il rischio di nuove piogge nelle prossime ore preoccupa cittadini e istituzi - facebook.com Vai su Facebook

Disastro maltempo su Como e provincia: frana travolge auto, Lariana chiusa. Stop anche sulla Regina - Forte ondata di maltempo su Como e provincia oggi, lunedì 22 settembre, giorno di inizio dell’autunno (per segnalazioni, foto e video scrivere al whatsapp di redazione 335. Scrive comozero.it

Maltempo a Como e provincia, notte da incubo: nuova frana sulla Lariana, strada chiusa. Allagamenti ovunque - Notte da incubo in provincia di Como, quella tra martedì 23 settembre e lunedì 24 settembre, a causa dei nuovi violentissimi temporali che si sono abbattuti sul territorio. Come scrive comozero.it