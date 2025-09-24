Como il maltempo non dà tregua | notte di frane ed evacuazioni
Como, 24 settembre 2025 – Non si arrestano nel Comasco le conseguenze dell'ondata di maltempo: questa notte i vigili del fuoco del comando di Como e dei distaccamenti sono stati chiamati a effettuare altri novanta interventi di soccorso urgenti in tutta la provincia. Maltempo, non è finita: collassa la strada provinciale tra Cantù e Alzate A Laglio sulla Statale Regina, sono state raggiunte emesse in salvo due famiglie bloccate nelle loro abitazioni, mentre una frana si è abbattuta sulla strada che collega Como alla Val Chiavenna, costeggiando la riva occidentale del lago coinvolgendo un veicolo, ma senza feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: como - maltempo
Quattro ore per arrivare a Como: l’odissea della pendolare di Assago. E non è solo colpa del maltempo
Maltempo al Nord: allagamenti tra Varese, Como e Bergamo. Forte vento a Milano
Temporali e maltempo in Lombardia, Como allagata e voli bloccati all’aeroporto di Orio al Serio: i video
Emergenza #maltempo: il lago di #Como esonda in città. Chiusa la Lariana, Blevio isolata. LE IMMAGINI DAL DRONE https://rainews.it/tgr/lombardia/articoli/2025/09/emergenza-maltempo-nella-notte-a-como-e-provincia-il-lago-esonda-ancora-in-citta-aaa7a0 - X Vai su X
La città di Como è stata travolta dal maltempo. Il club ha deciso di donare alle persone colpite l’incasso della partita di Coppa Italia Como-Sassuolo. Fabregas e Morata hanno fatto sentire la propria vicinanza alla popolazione: https://fanpa.ge/KCObt - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo senza tregua su Como e provincia, l’esperto avverte: “Non è finita, nuovi nubifragi nelle zone già colpite” - Como si è svegliata questa mattina sotto una violenta ondata di maltempo che, secondo gli esperti, non accennerà a fermarsi nei prossimi giorni. Da comozero.it
Maltempo, in Lombardia 500 interventi: a Milano e Como inizia la conta dei danni. Oggi nuove piogge - Granelli: “Almeno due settimane di lavoro”. Lo riporta milano.repubblica.it