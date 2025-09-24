Como aggressione alla polizia in piena notte | arrivano i provvedimenti del Questore

Como, 24 settembre 2025 – Avevano aggredito un poliziotto, ed uno di loro era stato arrestato. Dopo i fatti di domenica avvenuti nella zona di viale Roosevelt a Como, il Questore Marco Calì, su indicazione della Divisione Anticrimine, ha emesso quattro avvisi orali nei confronti di una ragazza di 18 anni di Lipomo, uno di 24 di Cantù e di altri di 18 anni di Cantù, uno dei quali era stato arrestato e processato per direttissimo, ritenuti responsabili di condotte di resistenza, minaccia, violenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ed oltraggio a pubblico ufficiale. Provvedimenti, con i quali i giovani vengono formalmente invitati a tenere una condotta conforme alla legge, per evitare di andare incontro all’applicazione di ulteriori e più gravi misure di prevenzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, aggressione alla polizia in piena notte: arrivano i provvedimenti del Questore

