Como 48enne chiude a chiave la madre in una stanza | arrestato per sequestro e maltrattamenti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un uomo di 48 anni di Turate (Como) è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione, maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona aggravato ai danni della madre 69enne. L’episodio è avvenuto nella giornata di martedì 23 settembre, quando il figlio avrebbe chiuso a chiave la donna in una stanza della loro abitazione, minacciandola per ottenere denaro. La richiesta d’aiuto e l’intervento dei Carabinieri. La vittima, che era riuscita a nascondere il cellulare in tasca, ha potuto chiamare il numero di emergenza 112 e chiedere aiuto. I Carabinieri della Stazione di Turate sono arrivati rapidamente, constatando subito la gravità della situazione e procedendo all’arresto del 48enne, portato in carcere con le accuse di maltrattamenti, minacce ed estorsione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: como - 48enne
