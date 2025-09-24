Commissariata l’Agenzia per i servizi sanitari | tutti i poteri a un uomo del governo M5s | Vogliono manipolare i dati

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ( Agenas ) è stata commissariata. La Camera ha approvato il provvedimento in via definitiva il 23 settembre, con 145 voti a favore e 31 contrari. La legge prevede la nomina di un commissario straordinario, individuato nella figura di Americo Cicchetti – ex direttore generale della programmazione del Ministero della Salute -, il cui mandato scadrà il 31 dicembre 2025. Nelle mani di Cicchetti si concentreranno tutti i poteri, ordinari e straordinari, che prima spettavano al presidente, al direttore generale e al consiglio di amministrazione dell’Agenzia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

