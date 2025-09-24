Commento al Vangelo di oggi 24 settembre 2025 | Lc 9,1-6

Lalucedimaria.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meditiamo il Vangelo del 24 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore.  «Quanto a coloro che non vi accolgono, uscite dalla loro città e scuotete la polvere dai vostri piedi come testimonianza contro di loro» Mercoledì della XXV settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo Luca Lc 9,1-6 In. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

commento al vangelo di oggi 24 settembre 2025 lc 91 6

© Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 24 settembre 2025: Lc 9,1-6

In questa notizia si parla di: commento - vangelo

Commento al Vangelo di oggi 2 luglio 2025: Mt 8,28-34

Commento al Vangelo di oggi 3 luglio 2025: Gv 20,24-29

Commento al Vangelo di oggi 4 luglio 2025: Mt 9,9-13

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 24 Agosto 2025 -; p. Luca Arzenton - Commento al Vangelo di oggi, 24 Agosto 2025 -; don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 24 Luglio 2025 -.

commento vangelo oggi 24Evangelizzare è annunciare la buona notizia del Vangelo - “Egli allora chiamò a sé i Dodici e diede loro potere e autorità su tutti i demòni e di curare le malattie. Segnala famigliacristiana.it

commento vangelo oggi 24Commento al Vangelo di oggi 23 settembre 2025: Lc 8,19-21 - Meditiamo il Vangelo del 23 settembre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. lalucedimaria.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Commento Vangelo Oggi 24