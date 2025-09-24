Commemorazione solenne dell’82° Anniversario del sacrificio del VB MOVM alla memoria Salvo D’Acquisto

82° anniversario del sacrificio di Salvo D’Acquisto: cerimonia a Torre di Palidoro con il Comandante Generale dell’Arma. Torre di Palidoro (Fiumicino – RM). Questa mattina si è svolta la cerimonia per l’82° Anniversario del Sacrificio del Vicebrigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare “alla memoria”, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, e del Prof. Alessandro D’Acquisto, fratello dell’Eroe. Il Comandante Generale, accompagnato dal Prof. D’Acquisto, ha deposto una corona d’alloro al monumento dedicato al Vicebrigadiere, in segno di omaggio al coraggio e alla memoria di tutti i caduti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Ottantadue anni fa il sacrificio di Salvo D'Acquisto: commemorazione solenne a Torre di Palidoro

