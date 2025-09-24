Come Rrahmani la previsione non lascia dubbi | la sentenza
Parole che fanno ben sperare un popolo intero su uno azzurro pronto a ricoprire un ruolo importante sia in ottica presente che futura. Un’arma in più utile a mister Conte. Il Napoli non ha abbassato la concentrazione ed ha subito archiviato l’amara sconfitta contro il Manchester City, battendo il Pisa e conquistando la vetta solitaria. Azzurri che ancora una volta, sono riusciti a portare a casa il risultato, nonostante le fatiche e la sofferenza degli ultimi minuti. Una sofferenza arrivata anche a causa delle assenze di due pilastri come Rrahmani e Buongiorno, con quest’ultimo uscito a poco dalla fine nel match contro i nerazzurri per un infortunio che ha squilibrato il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: rrahmani - previsione
"Il Napoli arriverà al...", pronostico Caressa classifica Champions! LA PREVISIONE: https://tinyurl.com/37ssuzw7 - facebook.com Vai su Facebook
Come Rrahmani, la previsione non lascia dubbi: la sentenza; Rrahmani ko per infortunio: difensore out per almeno tre partite, squadra in difficoltà.
Conte in ansia per Rrahmani, a Firenze debutta Beukema - Il difensore lascia la nazionale e rientra a Napoli, dall'esito dei nuovi esami il responso sull'entità dell'infortunio. Lo riporta rainews.it
Napoli, infortunio per Rrahmani: lascia in anticipo la nazionale - Una notizia arrivata dal ritiro del Kosovo, ora ufficiale: dopo gli esami medici effettuati a Pristina, è stato deciso che il capitano della ... Riporta corrieredellosport.it