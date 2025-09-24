Parole che fanno ben sperare un popolo intero su uno azzurro pronto a ricoprire un ruolo importante sia in ottica presente che futura. Un’arma in più utile a mister Conte. Il Napoli non ha abbassato la concentrazione ed ha subito archiviato l’amara sconfitta contro il Manchester City, battendo il Pisa e conquistando la vetta solitaria. Azzurri che ancora una volta, sono riusciti a portare a casa il risultato, nonostante le fatiche e la sofferenza degli ultimi minuti. Una sofferenza arrivata anche a causa delle assenze di due pilastri come Rrahmani e Buongiorno, con quest’ultimo uscito a poco dalla fine nel match contro i nerazzurri per un infortunio che ha squilibrato il reparto difensivo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

"Come Rrahmani", la previsione non lascia dubbi: la sentenza