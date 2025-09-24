Gli studenti del liceo artistico Gaetano Chierici hanno raccolto sogni, speranze, desideri, istanze, del popolo di via Roma, trasformandoli in proposte per la rigenerazione urbana di questo quartiere, che racchiude la più verace e storica reggianità. I ragazzi hanno ideato progetti per riqualificare due spazi: piazza del Popol Giost, a ridosso dell’istituto Scaruffi e il parco urbano Santa Maria. Per questi due spazi hanno disegnato progetti da condividere a livello intergenerazionale, interetnico, interculturale con la gente di via Roma. Si tratta di progetti per connettere tra loro persone con caratteristiche molto diverse per età, cultura, etnia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Come ripensare la città. Popol Giost e via Roma. I progetti degli studenti per connettere le persone