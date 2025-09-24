Come pietre di fiume
La storia pubblica che si interseca nella storia privata, tra realtà e finzione e sullo sfondo di una Corsica sconosciuta – un’isola che ha vissuto a sua volta una vicenda a parte, enclave nell’enclave (geografica e temporale) durante la Seconda guerra mondiale: il libro di Muriel Peretti, autrice bilingue di origine corsa, racconta, attraverso l’eco di una rivoluzione esterna, l’evoluzione interiore di una donna, Andreina Candeli, personaggio di finzione che racchiude al suo interno una miriade di vere voci femminili. Un coro che sale dalle vie che si inerpicano attorno al porto di Bastia e corre oltre la città, tra le onde di un mare non più soltanto solcato da barche dei pescatori, ma teatro di una guerra che sembrava lontana. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
"Come pietre di fiume", la Corsica nel romanzo tra Resistenza e segreti
