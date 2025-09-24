Com’è morta Addio Claudia Cardinale la causa del decesso

Il mondo del cinema internazionale si è svegliato con una notizia che lascia un vuoto profondo: la morte di Claudia Cardinale. L’attrice, simbolo assoluto di un’epoca e icona che ha attraversato generazioni di spettatori e registi, si è spenta martedì 23 settembre in Francia, nella sua abitazione di Nemours, a pochi chilometri da Parigi. Aveva 87 anni e accanto a lei, negli ultimi momenti, c’erano i figli. A confermare la notizia è stato il suo agente Laurent Savry, che ha preferito non entrare nei dettagli sulle circostanze del decesso. Subito dopo l’annuncio, le prime reazioni hanno confermato quanto la sua figura fosse amata e rispettata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

