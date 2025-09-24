Come crescono i figli oggi | un sondaggio rivela gli stili educativi preferiti dai giovani genitori

Secondo un sondaggio condotto su 2.000 genitori con figli 0-6 anni, i genitori di oggi tendono a non utilizzare un unico stile educativo, ma sperimentano diversi approcci per combinare empatia, conforto e disciplina. L'indagine ha anche palesato alcune differenze tra le madri e i padri appartenenti alla Gen Z e i Millenial: i primi sono risultati più flessibili e pragmatici, mentre i secondi appaiono più orientati all'aspetto emotivo della crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it