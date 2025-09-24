Tempo di lettura: 9 minuti Scrivere “bene” non basta più. Se il tuo articolo non risponde a una domanda reale, perde la corsa in SERP. Oggi vince chi intercetta bisogni concreti, li organizza in un piano editoriale SEO coerente e li trasforma in contenuti utili, aggiornati, collegati tra loro. Questa esiste proprio per metterti a disposizione un metodo pratico: dalle fonti per comprendere le domande che le persone fanno davvero, alla calendarizzazione per topic e stagionalità, fino agli errori da evitare (cannibalizzazione e assenza di cluster su tutti). Perché non basta più “scrivere bene”: serve rispondere a ricerche concrete Google e gli altri motori premiano contenuti pertinenti all’intento di ricerca e capaci di risolvere problemi specifici. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Come costruire un piano editoriale SEO partendo dalle domande reali degli utenti