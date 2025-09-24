Come cambiano i cantieri in via San Felice a Bologna | il calendario dei lavori in 3 fasi

Bologna, 24 settembre 2025 – Ieri la novità dei nuovi cantieri attorno a Porta San Felice e oggi traffico paralizzato e giornata di passione (l’ennesima) per bolognesi e non. Erano stati annunciati dal Comune correttivi per agevolare la circolazione tra i viali, la porta e le vie attorno. Palazzo d’Accursio comunica che è in programma “un potenziamento della segnaletica orizzontale e verticale per informare la cittadinanza sull’assetto definitivo della viabilità lungo i viali, che d’ora in avanti sarà consentita nelle sole corsie esterne davanti alla porta (lato Saffi)”. Ma la vera novità di oggi riguarda il calendario dei lavori in via San Felice e l’illustrazione di come saranno distribuiti fisicamente e nel tempo i cantieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

