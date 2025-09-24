Come cambia la pesca nell’era del nuovo trattato sugli oceani
Dal 2026 le attività di pesca in acque internazionali saranno soggette a regole comuni, valutazioni d’impatto e nuove aree marine protette. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
