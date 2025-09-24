Come battere nonna seta in hollow knight | silksong
Nel contesto di Hollow Knight: Silksong, uno degli scontri più impegnativi è rappresentato da Grand Mother Silk. Questo potente boss, situato alla fine dell’atto 2, può offrire diverse conclusioni a seconda delle scelte compiute durante il combattimento. La sua sconfitta apre nuove strade e determina esiti differenti, rendendo questa battaglia un momento cruciale nell’intera esperienza di gioco. dove trovare Grand Mother Silk. ascendere in una zona remota. Grand Mother Silk si trova esclusivamente dopo aver sconfitto per la seconda volta il personaggio Lace durante l’Atto 2. Questa azione sblocca un nuovo percorso che conduce Hornet oltre la posizione del Cogwork Core, all’interno di una regione ancora inesplorata sulla mappa. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: battere - nonna
Come battere la Bestia Campana in Hollow Knight Silksong - La Bestia Campana è uno dei boss che si aggirano per il mondo di Hollow Knight Silksong, vediamo come avere la meglio in questa lotta ... Lo riporta gamesource.it