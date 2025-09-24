Come affrontare i conflitti anche in classe per raggiungere il benessere Con la presenza di Daniele Novara

Il convegno nazionale CPP Piacenza, in programma l’8 Novembre e dal titolo “Vivere bene i conflitti per stare in salute”, propone riflessioni e strategie educative per raggiungere il benessere in relazione alle divergenze. Il convegno è rivolto anche a chi opera nel contesto scolastico, diventando per gli insegnanti un’occasione di apprendimento nella gestione dei conflitti . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Come affrontare i conflitti, anche in classe, per raggiungere il benessere. Con la presenza di Daniele Novara; Insegnanti, come costruire un’alleanza con le famiglie; Come insegnare ai bambini a collaborare tra pari.

