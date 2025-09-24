Combattere e conquistare i territori ucraini Trump attacca la Russia | Questo è il momento di agire

Donald Trump torna a far discutere con nuove dichiarazioni su Russia, Ucraina e Nato, pubblicate sulla sua piattaforma Truth Social. L’ex presidente degli Stati Uniti ha definito Mosca “una tigre di carta”, sottolineando l’inefficacia dell’esercito russo dopo oltre tre anni di guerra. Secondo Trump, un vero potere militare avrebbe già vinto il conflitto “in meno di una settimana”. Trump ha poi criticato la gestione interna della Russia, affermando che la popolazione soffre per la scarsità di carburante e per le difficoltà economiche. “Quando i cittadini di Mosca e delle grandi città russe capiranno cosa sta succedendo, la situazione cambierà”, ha scritto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Combattere e conquistare i territori ucraini”. Trump attacca la Russia: “Questo è il momento di agire”

Trump,l'Ucraina può riconquistare i suoi territori - "Penso che l'Ucraina, con il sostegno dell'Unione Europea, sia in una posizione di combattere e riconquistare" i suoi territori: "con tempo e pazienza, e il sostegno finanziario e della Nato, i confin ... ansa.it scrive