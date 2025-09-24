Combatte anche lei | Mario Andinolfi e la malattia della figlia il messaggio di speranza

Il giornalista e opinionista, infatti, ha intrapreso una vera e propria sfida contro i chili di troppo, mostrando ai fan i progressi raggiunti e l'impegno costante. "Ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras", ha scritto recentemente su Instagram, raccontando i risultati straordinari ottenuti con un mix di determinazione, dieta, attività fisica e supporto medico.

Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 chili. Faccio questo percorso con mia figlia che combatte l'anoressia"

“Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg. Obiettivo perderne 48 prima di Natale… Faccio questo in tandem con mia figlia che combatte l’anoressia”: parla Mario Adinolfi

