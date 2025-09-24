Combatte anche lei | Mario Andinolfi e la malattia della figlia il messaggio di speranza
Personaggi TV. Negli ultimi mesi il nome d i Mario Adinolfi è tornato al centro dell’attenzione, non solo per il suo passato politico e televisivo, ma per un percorso personale che sta documentando passo dopo passo sui social. Il giornalista e opinionista, infatti, ha intrapreso una vera e propria sfida contro i chili di troppo, mostrando ai fan i progressi raggiunti e l’impegno costante. “ Ho rotto anche la barriera del mezzo quintale perso dal 3 maggio 2025 quando lasciai Roma per volare in Honduras ”, ha scritto recentemente su Instagram, raccontando i risultati straordinari ottenuti con un mix di determinazione, dieta, attività fisica e supporto medico. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Mario Adinolfi: "Devo perdere altri 48 chili. Faccio questo percorso con mia figlia che combatte l'anoressia"
“Me lo chiedete, ve lo dico: peso 175 kg. Obiettivo perderne 48 prima di Natale… Faccio questo in tandem con mia figlia che combatte l’anoressia”: parla Mario Adinolfi
Mario Adinolfi: “Peso 175 chili, ne voglio perdere altri 48. Lo faccio per mia figlia che soffre di anoressia” - Il giornalista ed ex concorrente dell' Isola dei famosi ha ribadito di affrontare questa battaglia per dare un esempio concreto alla ... Scrive fanpage.it
