Colpo da mezzo milione di euro | l’ex ballerino Giuseppe Carbone derubato dagli specialisti dei furti in casa

Milano, 24 settembre 2025 – È uscito di casa alle 13.20 del primo marzo 2025, e poco più di due ore dopo, alle 15.30, l’amministratore di condominio dello stabile in cui vive in zona Centrale l’ha chiamato per avvisarlo di aver trovato la porta del suo appartamento aperta. Tre giorni dopo, si è presentato negli uffici del commissariato Garibaldi-Venezia per sporgere denuncia per furto: i ladri gli hanno portato via preziosi per 500mila euro. C’è anche Giuseppe Carbone, 86 anni, messinese di nascita e milanese d’adozione, tra le vittime della banda di ladri d’appartamento che in meno di quattro mesi ha messo a segno dodici colpi in giro per la città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

