Colpito da un sasso mentre lavora finisce nella scarpata

Brutto infortunio sul lavoro quello capitato ieri, martedì 23 settembre, a un operaio 51enne residente a Baselga di Pinè che stava lavorando su una strada forestale nei pressi della strada del Menador in quel di Caldonazzo. L’uomo, infatti, è stato colpito da un sasso ed è ruzzolato in una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

