Colpito da un sasso mentre lavora finisce nella scarpata
Brutto infortunio sul lavoro quello capitato ieri, martedì 23 settembre, a un operaio 51enne residente a Baselga di Pinè che stava lavorando su una strada forestale nei pressi della strada del Menador in quel di Caldonazzo. L’uomo, infatti, è stato colpito da un sasso ed è ruzzolato in una. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Francesco Emilio Borrelli. . "Buongiorno Borrelli sono un ragazzo di Ottaviano mi chiamo Lorenzo sono un disabile. Ieri sono stato aggredito da un gruppo di ragazzi che mi hanno rincorso. Sono stato colpito con un sasso.
