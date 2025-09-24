Colpita da un’auto mentre attraversa sulle strisce 57enne all’ospedale

Ilpiacenza.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urtata da un’auto mentre attraversa sulle strisce: una 57enne è finita così in ospedale. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, poco prima delle 10 del 24 settembre, la donna è stata investita a Piazzale Genova, all’imbocco di via Quattro Novembre. I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colpita - auto

Los Angeles, auto sulla folla: decine di feriti, c'è anche una persona colpita con un'arma da fuoco

Los Angeles, auto piomba sulla folla a East Hollywood: almeno 30 feriti, 5 gravi. Una vittima colpita da un proiettile (Video)

Cucciola di volpe colpita alla testa da un'auto: portata al Cras di Campomorone

Cerca Video su questo argomento: Colpita Un8217auto Mentre Attraversa