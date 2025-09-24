Colpita da un’auto mentre attraversa sulle strisce 57enne all’ospedale
Urtata da un’auto mentre attraversa sulle strisce: una 57enne è finita così in ospedale. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, poco prima delle 10 del 24 settembre, la donna è stata investita a Piazzale Genova, all’imbocco di via Quattro Novembre. I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
