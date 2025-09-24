Colpi d' artiglieria lungo il confine marittimo | alta tensione in Corea
Le forze armate di Seoul hanno effettuato un' esercitazione a fuoco vivo vicino alla Linea di Confine Settentrionale (NLL) nel Mar Giallo, il confine marittimo che di fatto separa la Corea del Nord dalla Corea del Sud. Il Comando di difesa delle isole nordoccidentali della Corea del Sud ha affermato che la sua Sesta Brigata dei Marines e l'unità Yeonpyeong hanno completato " l'addestramento a fuoco vivo del terzo trimestre " senza incidenti, sparando circa 170 colpi con obici semoventi K9 e altre armi. Nonostante la de escalation predicata dal presidente sudcoreano Lee Jae Myung il suo governo ritiene presumibilmente che non vi fossero ancora giustificazioni sufficienti per annullare le suddette manovre militari. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Iniziata l’invasione di Gaza Tank, raid aerei, droni, colpi di artiglieria Vittime tra i palestinesi Popolazione in fuga mentre l’Onu denuncia: è in corso un genocidio L’apertura dell’Osservatore Romano - X Vai su X
L’attacco a Gaza City è cominciato. È la più grande operazione di terra israeliana dall’inizio della guerra, accompagnata da pesanti raid aerei e colpi di artiglieria che hanno colpito Sheikh Radwan, al-Karama, Tel al-Hawa e la zona costiera della città. Oltre 60 - facebook.com Vai su Facebook
Colpo d’artiglieria ritrovato nei boschi; L’India attacca il Pakistan, decine di morti tra i civili; Raid notturni: oltre 120 morti. Trump: «Teniamo d’occhio la Striscia».
