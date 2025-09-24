Colpa dei migranti della bufala sul clima e dell’Onu inutile
Durante la settimana dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ogni giorno intervengono 18 Paesi, e alle delegazioni viene richiesto di limitare i propri interventi a 15 minuti. E una linea guida . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: colpa - migranti
L’Invalsi scopre l’acqua calda: la colpa del disastro è la scarsa integrazione degli studenti migranti
Cutro, la rivolta della destra contro le accuse dei giudici ai militari: “La colpa non può essere di chi prova a salvare i migranti”
Migranti, naufragio a Lampedusa, parte lo sciacallaggio vergognoso della sinistra. Gasparri: “Colpa degli scafisti e di chi li incoraggia”
"Ho visitato il CPR di Macomer (Nuoro). Qui sono ospitati 49 trattenuti che non hanno commesso alcun reato. La loro colpa è essere arrivati in Italia come migranti. Sono abbandonati a se stessi e privi di qualunque cosa. L'acqua è bollente, imbevibile e il cald - facebook.com Vai su Facebook
I cittadini di Firenze urlano "sicurezza sicurezza" sotto gli uffici della Prefettura, stanchi di aver paura tra le strade della loro città per colpa degli immigrati violenti. Il servizio completo di @deliamauro a #Fuoridalcoro è su Mediaset Infinity - X Vai su X
Colpa dei migranti, della bufala sul clima e dell’Onu «inutile»; Tutte le bufale riciclate ad agosto; Antonino Zichichi e l’assurda battaglia dei 500 scienziati contro Greta Thunberg.
Sei di cattivo umore? Potrebbe essere colpa del nuovo clima. Lo dice la scienza - La crisi climatica, con le sue ondate di calore ed eventi meteo sempre più intensi, non colpisce infatti solo il corpo, ma anche ... Lo riporta repubblica.it