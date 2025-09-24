Colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici a Bari | via libera della giunta a 320 nuove postazioni

La giunta comunale di Bari ha approvato la tabella di localizzazione delle infrastrutture di ricarica elettrica per autoveicoli, frutto della mappatura realizzata dalla ripartizione Infrastrutture, viabilità e opere pubbliche.Il piano prevede fino a 320 postazioni complessive, distribuite in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

