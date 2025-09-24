Collovati sull’Inter di Chivu | Tutti vogliono costruire e si dimenticano di difendere

Internews24.com | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Collovati, ex difensore di Inter e Milan ha analizzato attentamente il momento dei nerazzurri: focus su Dumfries, Dimarco e la difesa fragile. L’ex difensore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per analizzare il momento della squadra di Cristian Chivu. L’ex campione del mondo ha fornito un’analisi precisa sulla fase difensiva dei nerazzurri, soffermandosi in particolare sui laterali e sul modo di costruire il gioco della squadra. Secondo Collovati, il problema principale non riguarda i singoli giocatori, ma il sistema di gioco adottato: «Ha avuto 7-8 occasioni da gol col Sassuolo ma ha concesso qualcosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

collovati sull8217inter di chivu tutti vogliono costruire e si dimenticano di difendere

© Internews24.com - Collovati sull’Inter di Chivu: «Tutti vogliono costruire e si dimenticano di difendere»

In questa notizia si parla di: collovati - sull

Collovati si espone: «Chivu scelta coraggiosa dell’Inter. Lookman? Basta con questi ricatti! E sull’addio di Inzaghi…»

Collovati sull’Inter: «Lookman? La posizione dei nerazzurri è corretta. Napoli favorita per lo Scudetto»

Collovati: “Inter, tutti vogliono costruire e si dimenticano di difendere. Dumfries e Dimarco…” - L'ex difensore di Inter e Milan, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha parlato del momento della squadra di Chivu ... Da msn.com

Fulvio Collovati: “Vi dico perché oggi i difensori non difendono più, come visto in Israele-Italia” - Fulvio Collovati è uno degli eroi del Mundial '82 con l'Italia di Enzo Bearzot, quando oltre a vincere la Coppa del Mondo venne incoronato tra i migliori calciatori del torneo. Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Collovati Sull8217inter Chivu Tutti