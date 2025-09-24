Collovati, ex difensore di Inter e Milan ha analizzato attentamente il momento dei nerazzurri: focus su Dumfries, Dimarco e la difesa fragile. L’ex difensore di Inter e Milan, Fulvio Collovati, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per analizzare il momento della squadra di Cristian Chivu. L’ex campione del mondo ha fornito un’analisi precisa sulla fase difensiva dei nerazzurri, soffermandosi in particolare sui laterali e sul modo di costruire il gioco della squadra. Secondo Collovati, il problema principale non riguarda i singoli giocatori, ma il sistema di gioco adottato: «Ha avuto 7-8 occasioni da gol col Sassuolo ma ha concesso qualcosa. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Collovati sull’Inter di Chivu: «Tutti vogliono costruire e si dimenticano di difendere»