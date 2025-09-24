Collovati | Allegri è capace di tutto Ho visto giocare un bel calcio Ecco cosa gli manca

Pianetamilan.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex calciatore Fulvio Collovati ha parlato della prossima sfida tra Milan e Napoli: nel suo intervento a TMW Radio anche un parere su Allegri e cosa manca davvero ai rossoneri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

collovati allegri 232 capace di tutto ho visto giocare un bel calcio ecco cosa gli manca

© Pianetamilan.it - Collovati: “Allegri è capace di tutto. Ho visto giocare un bel calcio. Ecco cosa gli manca”

In questa notizia si parla di: collovati - allegri

Collovati: “Occhio al Milan, con Allegri in panchina …”

Collovati avverte | Inter? Il problema è di gioco non di singoli Tutti vogliono fare questa cosa.

collovati allegri 232 capaceCollovati: "Allegri &#232; capace di tutto, Milan senza coppe può arrivare fino in fondo" - A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore Fulvio Collovati. Secondo tuttonapoli.net

collovati allegri 232 capaceCollovati: “Vedo un Milan nelle prime tre ma Allegri &#232; capace di tutto” - Come riporta Tuttomercato web, è intervenuto in diretta a TMW Radio l'ex calciatore Fulvio Collovati che riguardo il big match di domenica sera che vedrà sfidarsi Milan e Napoli ... Da milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Collovati Allegri 232 Capace