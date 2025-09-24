Collina visita il VAR Center di Lissone | Un onore rappresentare l’Italia il lavoro è gravoso
Collina elogia la struttura e racconta la responsabilità dei Video Match Official: le parole del presidente della Commissione Arbitrale FIFA. Non di Inter ha parlato Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, il quale ha visitato il VAR Center all’interno dell’ iliad International Broadcast Center della Lega Calcio Serie A a Lissone per commentare la struttura a Radio TV Serie A. «Era tanto tempo che mi ero ripromesso di venire a vedere il VAR Center a Lissone, ovviamente l’avevo visto sui filmati e nei racconti di Gianluca Rocchi ma fisicamente non c’ero mai stato. Devo fare i complimenti alla Lega Calcio Serie A perché è veramente bello anche a livello di grafica», ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: collina - visita
Uva da tavola in collina, il presidente della Camera di commercio in visita all'azienda agricola
Sulla scia di Fiorissima-autunno, l'associazione Gardening in collina vuole proseguire in questo itinerario verso la conoscenza di beni storico-paesaggistici proponendo una visita all' Orto Botanico di Genova, venerdì prossimo alle ore 15,30. In questa visita av - facebook.com Vai su Facebook
Calcio: Collina visita il Var center della Lega Serie A; Calcio: Collina visita il Var center della Lega Serie A; LEGA CALCIO SERIE A TORNA IN CAMPO PER LA GIORNATA MONDIALE PER IL CUORE 2025.
Collina in visita al VAR Center di Lissone: "Tornare ad arbitrare? Lo sogno, poi mi sveglio" - Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, è stato in visita al VAR Center all`interno dell`iliad International Broadcast. Come scrive tuttomercatoweb.com
Collina in visita al VAR Center di Lissone: "Complimenti alla Lega Serie A. Orgoglioso di rappresentare l'Italia" - "Era tanto tempo che mi ero ripromesso di venire a vedere il VAR Center a Lissone, ovviamente l’avevo visto sui filmati e nei racconti di Gianluca Rocchi ma fisicamente non c’ero mai stato. Scrive msn.com