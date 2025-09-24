Collina visita il VAR Center di Lissone | Un onore rappresentare l’Italia il lavoro è gravoso

Collina elogia la struttura e racconta la responsabilità dei Video Match Official: le parole del presidente della Commissione Arbitrale FIFA. Non di Inter ha parlato Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale della FIFA, il quale ha visitato il VAR Center all’interno dell’ iliad International Broadcast Center della Lega Calcio Serie A a Lissone per commentare la struttura a Radio TV Serie A. «Era tanto tempo che mi ero ripromesso di venire a vedere il VAR Center a Lissone, ovviamente l’avevo visto sui filmati e nei racconti di Gianluca Rocchi ma fisicamente non c’ero mai stato. Devo fare i complimenti alla Lega Calcio Serie A perché è veramente bello anche a livello di grafica», ha detto il presidente. 🔗 Leggi su Internews24.com

