Colin Farrell svela la scena più pericolosa di Alexander | C' erano otto elefanti e duecento cavalli sul set

La star irlandese è tornato a parlare del kolossal diretto dal regista di Platoon e incentrato sulla figura di Alessandro Magno. Intervistato di recente dalla co-star in A Big Bold Beautiful Journey Margot Robbie, Colin Farrell si è soffermato sui momenti più complicati della sua carriera. Uno dei passaggi più delicati fu la lavorazione del kolossal di Oliver Stone, Alexander, nel quale la star irlandese interpretava il protagonista Alessandro Magno. Colin Farrell ricorda la pericolosa scena in Alexander "La sequenza più difficile di cui abbia mai fatto parte è stata una scena di battaglia girata per Alexander nel deserto del Marocco, molto tempo fa" ha ricordato Farrell "Abbiamo passato quattro settimane a girare la Battaglia di Gaugamela, quindi erano quattro settimane . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Colin Farrell svela la scena più pericolosa di Alexander: “C'erano otto elefanti e duecento cavalli sul set”

