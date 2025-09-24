Colico blitz nei boschi dello spaccio | armi droga e soldi trovati nel nascondiglio

Colico (Lecco), 24 settembre 2025 – Armi, droga di ogni tipo, tanti soldi e telefonini. Erano nascosti un un buco sotto terra, coperto da alcuni sassi. Sono stati trovati durante una retata nei boschi dello spaccio dell' Alto Lario. La retata. Il blitz è scattato settimana scorsa. Lo hanno compiuto gli agenti della Polizia di Stato di Lecco, con i colleghi del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia di rinforzo e i poliziotti della locale di Colico, che si sono inoltrati in profondità nei boschi della droga. Hanno individuato e smantellato parecchi bivacchi degli spacciatori. In campo anche una unità cinofila, un cane poliziotto antidroga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Colico, blitz nei boschi dello spaccio: armi, droga e soldi trovati nel nascondiglio

