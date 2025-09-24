Coldplay Kiss Cam divorzio e nuovi amori | la vicenda dietro il meme
Lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay continua a far discutere e, secondo quanto riportato dal Times, nasconderebbe retroscena più articolati del previsto. L'episodio, avvenuto il 16 luglio durante la tappa del tour Music of the Spheres al Gillette Stadium in Massachusetts, aveva messo al centro dei riflettori Kristin Cabot, ex responsabile delle risorse umane di Astronomer, e .
Chi è Andy Byron, il capo di Astronomer beccato dalla ‘kiss cam’ dei Coldplay
Gli amanti beccati dalla kiss cam dei Coldplay, Liam Gallagher silura Chris Martin. La promessa ai fan: «Noi quella robaccia…»
Kiss cam al concerto dei Coldplay, beccato il tradimento in diretta del Ceo di Astronomer con la collega: come ha reagito la moglie – Il video
Dopo lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay, è finito il matrimonio tra Kristin Cabot e il marito Andrew La ex moglie di lui attacca: "È uno str*, se l'è cercata"
Divorzio per Kristin Cabot dopo lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay; Il caso della kiss cam virale al concerto dei Coldplay: «Il divorzio era già deciso» spiega il marito di Kristin Cabot; Amanti al concerto dei Coldplay, Kristin Cabot divorzia. E l'ex moglie racconta: «Lui se l'è cercata, gli interessano solo i soldi».
Kiss cam al concerto dei Coldplay, la rivelazione del Times: "Anche il marito della donna era lì con un'altra" - Nuovo colpo di scena nel caso di Kristin Cabot e Andy Byron, i due amanti scoperti dalla kiss cam durante un concerto dei Coldplay: secondo quanto rivelato dal quotidiano Times, infatti, anche il mari ...
Coldplay, la kiss cam fa ancora danni: dopo il CEO di Astronomer divorzia anche l'amante, ma c'è qualcosa sotto - Continua la storia della coppia di amanti diventata virale per essere stata ripresa in atteggiamenti intimi ad uno show della band inglese