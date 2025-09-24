Coldplay il marito di Kristin Cabot era al concerto con la nuova fidanzata | Erano già separati

La vicenda che ha messo sotto i riflettori l'ipotetica coppia di amanti Andy Byron e Kristin Cabot, apparsi sullo schermo al concerto dei Coldplay lo scorso luglio 2025, torna a far parlare.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Coldplay, il marito di Kristin Cabot era al concerto con la nuova fidanzata: «Erano già separati»

In questa notizia si parla di: coldplay - marito

Coppia di amanti pizzicata al concerto dei Coldplay, esplode il marito di lei. Chiusi o resi privati i social, cancellato il ruolo della moglie nell’azienda di rum

“Perché lei non è stata licenziata e chi è il marito”. Amanti al concerto dei Coldplay, la scoperta sul matrimonio milionario

Gwyneth Paltrow deride l'ex marito: l'attrice prende il posto del CEO immortalato dalla kiss cam dei Coldplay

Dopo lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay, è finito il matrimonio tra Kristin Cabot e il marito Andrew La ex moglie di lui attacca: “È uno str*, se l’è cercata” - facebook.com Vai su Facebook

Ripresi dalla kiss cam al concerto dei Coldplay, c’era pure il marito di lei ed era con l’amante; Coldplay, il marito di Kristin Cabot era al concerto con la nuova fidanzata: «Erano già separati»; Amanti concerto Coldplay, l'amica di Kristin Cabot: «Andy Byron e lei? Solo grandi amici. Con il marito erano già separati in casa».

Coldplay, il marito di Kristin Cabot era al concerto con la nuova fidanzata: «Erano già separati» - La vicenda che ha messo sotto i riflettori l'ipotetica coppia di amanti Andy Byron e Kristin Cabot, apparsi sullo schermo al concerto dei Coldplay lo scorso luglio 2025, torna a far ... Scrive msn.com

Scandalo Coldplay, Kristin Cabot divorzia dal marito Andrew e la ex di lui attacca: “È uno str**, se l’è cercata” - Dopo lo scandalo della kiss cam al concerto dei Coldplay, è finito il matrimonio tra Kristin Cabot e il marito Andrew ... Come scrive fanpage.it