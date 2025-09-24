Codere Italia e Asl Caserta insieme per il benessere psicologico
(Adnkronos) – Da domani prenderà il via un nuovo servizio dedicato al benessere psicologico promosso da Codere Italia, operatore internazionale di gioco legale, in collaborazione con la Asl di Caserta. Nella Sala Royal di Maddaloni, sarà attivo uno sportello di supporto psicologico gratuito e riservato, pensato per accogliere e accompagnare tutte le persone che stanno . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
