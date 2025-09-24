Coccinelle la nuova collezione invita a fare un tuffo nelle profondità del mare
In occasione della Fashion Week, il brand ha presentato la collezione Her Deepness presso l'Acquario Civico di Milano annunciando un intervento speciale di riqualifica del giardino, contribuendo così a preservare uno dei luoghi più iconici della città. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
