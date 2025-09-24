Cocaina nel sangue del bimbo di 10 anni | maestre lo notano nervoso a scuola

A Ferrara un bambino di dieci anni è risultato positivo alla cocaina dopo le segnalazioni delle maestre che lo avevano notato nervoso e agitato in classe. Il caso ha portato il padre a denunciare l’ex moglie e ad allertare i servizi sociali. La vicenda è ora al vaglio della magistratura. Segnalazione delle maestre e primi . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

cocaina - sangue

Ferrara, padre scopre dal test del capello che il figlio di 10 anni è positivo alla cocaina: «È colpa della madre, devono affidarlo a me» - Tutto è partito dai sospetti delle maestre: «È nervoso e agitato». Secondo msn.com