Cnddu ricorda Lia Pipitone e Simone Di Trapani nel 42° anniversario della loro morte
Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani, nel giorno successivo alla ricorrenza dell’uccisione di Lia Pipitone e di suo cugino Simone Di Trapani, desidera rinnovare la memoria di queste giovani vite spezzate e ribadire il ruolo centrale della scuola nella costruzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
