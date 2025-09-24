Cna due presidenze nazionali per Ferrara | eletti Nicola Ghedini e Riccardo Roccati
Sono due gli imprenditori di Cna Ferrara, eletti alla presidenza nazionale della propria categoria. Si tratta di Riccardo Roccati, scelto come presidente nazionale delle Costruzioni Cna, e Nicola Ghedini, indicato come presidente nazionale dei Balneari.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
