Clock It | cosa c' è dietro questo gesto e perché presto lo vedrai ovunque

Con oltre 140 milioni di contenuti solo su TikTok "Clock it" si afferma come il trend del momento. Il gesto delle due dita sta impazzando sui social network e dagli Stati Uniti, dove è diventato un fenomeno virale in pochissimo tempo, si appresta a dilagare anche in Europa e in Italia. Nato come semplice espressione gergale tra creator americani, in poche settimane #clockit è diventato un tormentone, che ha l'obiettivo di porre l'attenzione su un momento da fermare nel tempo. Che cos'è #clockit. La creator americana Caprice Alexandra, ex volto di Love Island 12, ha spiegato in poche parole cosa c'è dietro al gesto delle due dita: " Guarda bene, questo è il momento importante ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Clock It": cosa c'è dietro questo gesto e perché presto lo vedrai ovunque

In questa notizia si parla di: clock - cosa

La settimana da Fun City Family è tutta una promo! Ecco cosa ti aspetta giorno per giorno: Lunedì: Jackpot Martedì: -50% su bowling e biliardo Mercoledì: Beat The Clock Giovedì: All in Sabato: Strike The Weekend Domenica: All you - facebook.com Vai su Facebook

Più vicino il rinvio dell’obbligo di rendicontazione di sostenibilità per le imprese europee; Omnibus, il Parlamento europeo approva lo stop the clock per la CSRD e CSDD; Stop The Clock, Pacchetto Omnibus: via libera del Parlamento Europeo.

"Clock It": cosa c'è dietro questo gesto e perché presto lo vedrai ovunque - Il gesto delle due dita sta impazzando sui social network e dagli Stati Uniti, dove è diventato un fe ... Da ilgiornale.it