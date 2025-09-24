Clint barton muore nell’universo ultimate marvel

Il mondo Marvel si prepara a un cambiamento epocale con la scomparsa definitiva di uno dei suoi personaggi più iconici, Clint Barton, noto come Hawkeye. La narrazione di questa perdita si svolge in un contesto che mette in evidenza le conseguenze di scelte drammatiche e di un universo alternativo, segnando una svolta dark e senza ritorno per il protagonista. Di seguito, vengono analizzati i dettagli della sua dipartita nel nuovo universo Ultimate e le implicazioni future per l’eredità degli Avengers. l’universo ultimate di marvel elimina il personaggio di clint barton. il nuovo Hawkeye è costretto a eliminare il primo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

