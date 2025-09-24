Clint barton muore nell’universo ultimate marvel
Il mondo Marvel si prepara a un cambiamento epocale con la scomparsa definitiva di uno dei suoi personaggi più iconici, Clint Barton, noto come Hawkeye. La narrazione di questa perdita si svolge in un contesto che mette in evidenza le conseguenze di scelte drammatiche e di un universo alternativo, segnando una svolta dark e senza ritorno per il protagonista. Di seguito, vengono analizzati i dettagli della sua dipartita nel nuovo universo Ultimate e le implicazioni future per l’eredità degli Avengers. l’universo ultimate di marvel elimina il personaggio di clint barton. il nuovo Hawkeye è costretto a eliminare il primo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: clint - barton
Jeremy Renner sarebbe felice di tornare nel ruolo di Clint Barton
Jeremy Renner pronto a tornare come Clint Barton nei Marvel Studios
Jeremy Renner parla della seconda stagione di Hawkeye e sulle possibilità di vederla realizzata. Scopri tutte le novità sul futuro di Clint Barton e Kate Bishop nello streaming Marvel. #Hawkeye #Marvel #MCU #JeremyRenner - facebook.com Vai su Facebook