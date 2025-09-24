Clima | Xi all’Onu Cina ridurrà emissioni gas serra del 7-10% entro il 2035

Lapresse.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 24 set. (LaPresseAP) – La Cina, la nazione con il più alto tasso di inquinamento da carbonio al mondo, annuncia un nuovo obiettivo climatico per ridurre le emissioni dal 7% al 10% entro il 2035. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

clima xi all8217onu cina ridurr224 emissioni gas serra del 7 10 entro il 2035

© Lapresse.it - Clima: Xi all’Onu, Cina ridurrà emissioni gas serra del 7-10% entro il 2035

In questa notizia si parla di: clima - cina

Ue e Cina chiedono insieme "azioni globali" sul clima

Summit Ue-Cina, 'impegno ad aumentare sforzi per il clima'

Clima e terre rare non bastano: perché il summit Ue-Cina delude le attese

clima xi all8217onu cinaClima: Xi all’Onu, Cina ridurrà emissioni gas serra del 7-10% entro il 2035 - La Cina, la nazione con il più alto tasso di inquinamento da carbonio al mondo, annuncia un nuovo obiettivo climatico per ... lapresse.it scrive

clima xi all8217onu cinaLa Cina si è impegnata per la prima volta a ridurre le proprie emissioni di gas serra - La Cina si è impegnata per la prima volta a ridurre le proprie emissioni inquinanti: lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, che in videoconferenza al vertice sul clima delle Nazioni Unite ha pre ... Lo riporta ilpost.it

Cerca Video su questo argomento: Clima Xi All8217onu Cina