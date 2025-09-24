Clima | Xi all’Onu Cina ridurrà emissioni gas serra del 7-10% entro il 2035

Milano, 24 set. (LaPresseAP) – La Cina, la nazione con il più alto tasso di inquinamento da carbonio al mondo, annuncia un nuovo obiettivo climatico per ridurre le emissioni dal 7% al 10% entro il 2035. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Clima: Xi all’Onu, Cina ridurrà emissioni gas serra del 7-10% entro il 2035

