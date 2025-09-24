Claudia Rizzo è il presidente più glamour del calcio Su Marca la più giovane presidentessa del calcio italiano

La Ternana scrive una pagina di storia del calcio. Il club di Serie C ha ufficializzato la nuova presidente, Claudia Rizzo, anni 23, che diventa la più giovane presidente del calcio italiano. Claudia Rizzo, chi è la giovane ereditiera e nuova presidente della Ternana. Gli spagnoli di Marca scrivono: La Ternana è diventata la squadra più popolare della terza divisione italiana grazie alla nomina del suo nuovo presidente. La squadra di Serie C ha nominato Claudia Rizzo, una ricca ereditiera di 23 anni. “Cari tifosi rossoverdi, oggi non parlo solo a voi come la figlia di un uomo che ha fatto un passo importante acquistando la Ternana. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Claudia Rizzo è “il presidente più glamour del calcio”. Su Marca la più giovane presidentessa del calcio italiano

Ternana, Claudia Rizzo e Tiziana Pucci: svolta in ‘rosa’ per le Fere. I primi passaggi significativi in arrivo

Ternana, evitato il deferimento e nuove penalizzazioni. Claudia Rizzo: "Onoreremo i colori rossoverdi. Massimo Ferrero lavorerà accanto a me"

Fere, è il giorno della presidente a Terni. Claudia Rizzo nel quartier generale rossoverde

Ternana, il debutto ‘sobrio’ di Claudia Rizzo ed i primi impegni della proprietà: prende forma il nuovo assetto - Un esordio ‘sobrio’ per la presidente della Ternana Claudia Rizzo, lontana dai riflettori mediatici. Da today.it